Чупыгина (Христофорова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупыгина (Христофорова) Елена Ивановна

Место рождения

Быстрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Христофоров Иван Матвеевич

Мать: Христофорова Акулина Никифоровна

Быстрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Вычислено 09.01.1906 ст.

Муж: Чупыгин Матвей Васильевич

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Поручители по невесте: Иван Матвеевич Христофоров, Петр Матвеевич. Поручители по жениху: Афанасий Хобботин, Василий Васильевич Меньшов
Рождение ребёнка
Вычислено 06.04.1910 ст.

Дочь: Чупыгина Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестила: Ирина Федоровна Меньшова (бабушка)
Рождение ребёнка
Вычислено 12.07.1912 ст.

Сын: Чупыгин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестили: Андрей Беркунов и девица Степанида Ивановна Христофорова
Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Чупыгин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1916 ст.

Дочь: Чупыгина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестила Ирина Федоровна Чупыгина
Смерть
1947
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