Чупыгина (Христофорова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти1947
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Бракосочетание
Вычислено 09.01.1906 ст.
Поручители по невесте: Иван Матвеевич Христофоров, Петр Матвеевич. Поручители по жениху: Афанасий Хобботин, Василий Васильевич Меньшов
Рождение ребёнка
Вычислено 06.04.1910 ст.
Дочь: Чупыгина Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич
Крестила: Ирина Федоровна Меньшова (бабушка)
Рождение ребёнка
Вычислено 12.07.1912 ст.
Сын: Чупыгин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич
Крестили: Андрей Беркунов и девица Степанида Ивановна Христофорова
Рождение ребёнка
12.07.1914
Сын: Чупыгин Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1916 ст.
Дочь: Чупыгина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Чупыгин Матвей Васильевич
Крестила Ирина Федоровна Чупыгина
Смерть
1947