(Коннова) Лина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Борис Александрович
Отец ребёнка: Прозоров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коннова) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно