(Коннова) Лина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коннова) Лина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Борис Александрович

Отец ребёнка: Прозоров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коннова) Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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