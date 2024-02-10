Рахимов Абдулла Дату рождения на кладбище посмотреть — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Абдулла Дату рождения на кладбище посмотреть

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакаеева Сагирэ (Cагира) Первая дочь

Рождение ребёнка
04.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакаеева Сагирэ (Cагира) Первая дочь

Рождение ребёнка
14.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакаеева Сагирэ (Cагира) Первая дочь

Учкулево, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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