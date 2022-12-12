деревня Учкулево, деревня Учкулево, Альменевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Учкулево

Альменевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1433Учкулева (Шибаева), д. башк.при оз. Учкуле.13060100297298Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Ичкинская волость
877. Учкулева (Шабаева), деревня бывшая государственная, при озере Учкулеве, дворов 127, жителей 769, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Альменевский район
98204Учкулеводеревня55°03'00"63°21'00"N-41-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Альменевский муниципальный район, Сельское поселение Малышевский сельсовет
37602418111д Учкулеводеревня
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