Ржаницына (Туманова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницына (Туманова) Анна Васильевна

Ржаницына (Туманова) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.08.1915 ст.

Муж: Ржаницын Николай Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених - Обер-офицерский сын Николай Павлович Ржаницын 26 лет; невеста - Вологодская мещанская дочь девица Анна Васильевна Туманова, 23 года. Поручители: по жениху - Надворный Советник Евгений Петрович... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1919

Дочь: Ржаницына Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отец: Ржаницын Николай Павлович, гражданин г.Вологды, диспетчер Вологодского отделения С.Ж.Д. Мать: Ржаницына Анна Васильевна, домохозяйка. Вологда, 3 часть, ул.Чернышевского, д. №5. (ГАВО. Фонд № Р-... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close