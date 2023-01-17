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Панина Варвара Косминишна

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Место рождения

Д Д. Налимова, средне-егвинской волости , Пермской губернии

Дата рождения

1861

Дата смерти

07.02.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Д Д. Налимова, средне-егвинской волости , Пермской губернии
Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Васюков Михий Ефремович

Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
28 лет и 21 г
Рождение ребёнка
06.11.1883

Сын: Иоанн Михеевич

Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович

Рождение ребёнка
06.11.1883

Сын: Васюков Иоанн Михеевич

Отец ребёнка: не указан

Большие Налимы, Пермский уезд, Пермская губерния
По метрической книге место рождения Д. Налимова
Рождение ребёнка
05.02.1885

Сын: Антоний

Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович

Смерть
07.02.1886
д Курдюкова. Средне-Егвинской волости
Умерла в 25 лет от горячки
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