Панина Варвара Косминишна
Место рожденияД Д. Налимова, средне-егвинской волости , Пермской губернии
Дата рождения1861
Дата смерти07.02.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Д Д. Налимова, средне-егвинской волости , Пермской губернии
Бракосочетание
16.02.1883
Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
28 лет и 21 г
Рождение ребёнка
06.11.1883
Сын: Иоанн Михеевич
Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович
Рождение ребёнка
06.11.1883
Отец ребёнка: не указан
Большие Налимы, Пермский уезд, Пермская губерния
По метрической книге место рождения Д. Налимова
Рождение ребёнка
05.02.1885
Сын: Антоний
Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович
Смерть
07.02.1886
д Курдюкова. Средне-Егвинской волости
Умерла в 25 лет от горячки