Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения24.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873
Отец: Яков Фадеев
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
30.01.1900
Жена: Надежда Авраамиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1902
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Надежда Авраамиева
Смерть
Неизвестно