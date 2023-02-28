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Иван Яковлев

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873

Отец: Яков Фадеев

Мать: Анна Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Надежда Авраамиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1902

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Надежда Авраамиева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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