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Скорниченко Григорий Авдеевич

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Место рождения

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

11.11.1901 ст.

Дата смерти

31.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901 ст.

Отец: Скорниченко Авдей Алексеевич

Мать: Скорниченко Стефанида Яковлевна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.11.1924

Дочь: Куренкова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Скорниченко Мария Борисовна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Плюскова Августа Григорьевна

Мать ребёнка: Скорниченко Мария Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорниченко Мария Борисовна

Смерть
31.12.1991
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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