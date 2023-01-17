Скорниченко Григорий Авдеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1901 ст.
Дата смерти31.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1924
Дочь: Куренкова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Скорниченко Мария Борисовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Плюскова Августа Григорьевна
Мать ребёнка: Скорниченко Мария Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1991
Северск, ЗАТО Северск, Томская область