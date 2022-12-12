Скорниченко (Разстригина) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорниченко (Разстригина) Мария Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1907

Дата смерти

18.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1907

Отец: Разстригин Борис Никитич

Мать: Разстригина Ирина Авдеевна

Рождение ребёнка
18.11.1924

Дочь: Куренкова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Скорниченко Григорий Авдеевич

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Плюскова Августа Григорьевна

Отец ребёнка: Скорниченко Григорий Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скорниченко Григорий Авдеевич

Смерть
18.01.1983
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