Скорниченко (Разстригина) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1907
Дата смерти18.01.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1907
Рождение ребёнка
18.11.1924
Дочь: Куренкова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Скорниченко Григорий Авдеевич
Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Плюскова Августа Григорьевна
Отец ребёнка: Скорниченко Григорий Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1983