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Федор Филипов
Федор Филипов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
(Сыреска Нюняев) Павлов
1736 г.р.
Мать
(Из Никитино) Марья Леонтьева
1739 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
(Сыреска Нюняев) Павлов
Мать:
Марья Леонтьева
Смерть
1836
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