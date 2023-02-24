Федор Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Филипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: (Сыреска Нюняев) Павлов

Мать: Марья Леонтьева

Смерть
1836
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