Глухова (Пережилина) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Пережилина) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1930

Дата смерти

09.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930

Отец: Пережилин Григорий Петрович

Мать: Пережилина Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
08.08.1952

Сын: Глухов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Глухов Петр Павлович

Покровка, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Петр Павлович

Смерть
09.03.2006
Целинный, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
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