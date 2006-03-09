Глухова (Пережилина) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1930
Дата смерти09.03.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930
Рождение ребёнка
08.08.1952
Отец ребёнка: Глухов Петр Павлович
Покровка, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухов Петр Павлович
Смерть
09.03.2006
Целинный, Ключевский муниципальный район, Алтайский край