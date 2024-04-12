(Удод) Зиновия Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Зиновия Данииловна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Удод Даниил Фомин

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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