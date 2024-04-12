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(Удод) Зиновия Данииловна
(Удод) Зиновия Данииловна
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Древо
Место рождения
Тарасовка
Дата рождения
Около 1860
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Удод Даниил Фомин
1834 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец:
Удод Даниил Фомин
Мать:
?
Тарасовка
Смерть
Неизвестно
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