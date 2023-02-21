Неизвестно Каленик Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Каленик Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Федоренко Осип

Мать: Неизвестно

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