Федоренко Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Неизвестно Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Неизвестно Каленик Осипович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1795

Сын: Федоренко Ларион Осипович

Мать ребёнка: Неизвестно

Смерть
1840
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