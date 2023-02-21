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Неизвестно Дмитрий Осипович
Неизвестно Дмитрий Осипович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1790
Пол
Мужской
Отец
Федоренко Осип
1770 г.р.
Мать
(Федоренко) Неизвестно
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец:
Федоренко Осип
Мать:
Неизвестно
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