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Ланков Тимофей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланкова Анна Иванова

Бракосочетание
03.11.1778

Жена: Ланкова Настасья Андреева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ланков Андрей Казак Кр.Полуденной Алексеев (Тимофеев?)

Мать ребёнка: Ланкова Анна Иванова

Рождение ребёнка
01.03.1785

Дочь: (Ланкова) Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Ланкова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ланков Захар Казак Р. Ганькина Тимофеев

Мать ребёнка: Ланкова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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