Ланков Тимофей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланкова Анна Иванова
Бракосочетание
03.11.1778
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Ланков Андрей Казак Кр.Полуденной Алексеев (Тимофеев?)
Мать ребёнка: Ланкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1785
Дочь: (Ланкова) Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Ланкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ланков Захар Казак Р. Ганькина Тимофеев
Мать ребёнка: Ланкова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно