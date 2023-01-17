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Кротов Степан Петрович

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Место рождения

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.12.1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1792 ст.

Отец: Кротов Петр Прокопьевич

Мать: Кротова Татьяна Степановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Кротов Ермолай Степанович

Мать ребёнка: Кротова Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
11.05.1824 ст.

Дочь: Лысова Елена Степановна

Мать ребёнка: Кротова Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кротов Яков Степанович

Мать ребёнка: Кротова Матрона Гавриловна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Матрона Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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