Кротов Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1792 ст.
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Кротов Ермолай Степанович
Мать ребёнка: Кротова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
11.05.1824 ст.
Дочь: Лысова Елена Степановна
Мать ребёнка: Кротова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Кротова Матрона Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно