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Кротова Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.

Сын: Кротов Степан Петрович

Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Парасковья Петровна

Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кротов Феофилакт Петрович

Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Петр Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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