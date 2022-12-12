Кротова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.
Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Парасковья Петровна
Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Кротов Феофилакт Петрович
Отец ребёнка: Кротов Петр Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно