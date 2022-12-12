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Кротов Петр Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Кротов Прокопий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.

Сын: Кротов Степан Петрович

Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Степанида Петровна

Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кротов Феофилакт Петрович

Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Татьяна Степановна

Смерть
Около 1812
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