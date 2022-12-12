Кротов Петр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Кротов Прокопий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.
Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Степанида Петровна
Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Кротов Феофилакт Петрович
Мать ребёнка: Кротова Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1812