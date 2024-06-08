Выборная Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыборная Татьяна Афанасьевна

Выборная Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Яценко (Выборная) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наливайко (Выборная) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Выборный Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Выборная Домникия Андреевна

Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Выборный Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Выборный Яков Андреевич

Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.