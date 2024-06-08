Выборная Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Яценко (Выборная) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наливайко (Выборная) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Выборный Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Выборная Домникия Андреевна
Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Выборный Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Выборный Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно