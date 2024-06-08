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Выборный Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Выборный Иван

Мать: Выборная (Кривенко) N Онуфриевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Яценко (Выборная) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наливайко (Выборная) Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Выборный Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Выборная Домникия Андреевна

Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Выборный Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Выборный Яков Андреевич

Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

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