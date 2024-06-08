Выборный Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Выборный Иван
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Яценко (Выборная) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наливайко (Выборная) Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Выборный Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Выборная Домникия Андреевна
Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Выборный Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Выборная Татьяна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно