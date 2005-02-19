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Ситников Даниил Юрьевич

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

19.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2005

Отец: Ситников Юрий Владимирович

Мать: Ситникова Марина Николаевна

Курган, город Курган, Курганская область
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