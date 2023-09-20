Авруцкий Виктор Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Виктор Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авруцкий Лейб (Лев) Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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