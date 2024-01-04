Авруцкий Лейб (Лев) Иосифович
Место рождения
Дата рождения27.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908
Отец: Авруцкий Иось Янкелевич
Мать: Авруцкая Гинда Аврумовна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авруцкая Эсфирь
Смерть
Неизвестно