Авруцкий Лейб (Лев) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Лейб (Лев) Иосифович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

27.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908

Отец: Авруцкий Иось Янкелевич

Мать: Авруцкая Гинда Аврумовна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Авруцкий Юрий Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Авруцкий Евгений Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авруцкий Виктор Львович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авруцкая Эсфирь

Смерть
Неизвестно
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