Ляхова Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Варвара Никитина
Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ляхов Иван Никитин
Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ляхов Андрей Никитин
Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров
Рождение ребёнка
12.07.1852
Сын: Ляхов Стефан Никитин
Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляхов Никита Егоров
Смерть
Неизвестно