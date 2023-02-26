Ляхова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхова Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Варвара Никитина

Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ляхов Иван Никитин

Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ляхов Владимир Никитин

Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ляхов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1852

Сын: Ляхов Стефан Никитин

Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Ляхов Никита Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов Никита Егоров

Смерть
Неизвестно
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