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Дмитрий Трифонов
Дмитрий Трифонов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гордеев Трифон Семенов
1804 г.р.
Мать
Авдотья
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Гордеев Трифон Семенов
Мать:
Авдотья
Смерть
Неизвестно
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