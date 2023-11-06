Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ефим Трифонов
Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов
Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Трифонов
Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитрий Трифонов
Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Алексей Трифонов
Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Трифонов
Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов
Смерть
Неизвестно