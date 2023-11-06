Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ефим Трифонов

Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Трифонов

Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитрий Трифонов

Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Алексей Трифонов

Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Трифонов

Отец ребёнка: Гордеев Трифон Семенов

Смерть
Неизвестно
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