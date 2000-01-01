Гергий Федорович Мальцев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гергий Федорович Мальцев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мальцев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мальцева Клара Георгиевна

Мать ребёнка: Мальцева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
27.08.1932

Дочь: Овчинникова Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Мальцева Зинаида Александровна

Малая Ляля, Свердловская область
Смерть
1966
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