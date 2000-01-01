Гергий Федорович Мальцев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мальцев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мальцева Клара Георгиевна
Мать ребёнка: Мальцева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1932
Дочь: Овчинникова Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Мальцева Зинаида Александровна
Малая Ляля, Свердловская область
Смерть
1966