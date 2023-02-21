Овчинникова (Мальцева) Людмила Георгиевна
Место рожденияМалая Ляля, Свердловская область
Дата рождения27.08.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932
Малая Ляля, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1954
Сын: Овчинников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Антонович
Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Антонович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно