Овчинникова (Мальцева) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Мальцева) Людмила Георгиевна

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Место рождения

Малая Ляля, Свердловская область

Дата рождения

27.08.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932

Отец: Гергий Федорович Мальцев

Мать: Мальцева Зинаида Александровна

Малая Ляля, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1954

Сын: Овчинников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Антонович

Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Антонович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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