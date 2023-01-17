Титова Ефросинья М. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Ефросинья М.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Титов Николай Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Сын: Титов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1940

Сын: Титов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Иван Петрович

Смерть
?.05.1961
Москва, город федерального значения Москва
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