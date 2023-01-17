Титова Ефросинья М.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1937
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.03.1940
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Иван Петрович
Смерть
?.05.1961