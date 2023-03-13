Волоскова Мафра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоскова Мафра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосковъ Дементий

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Волоскова) Анна

Отец ребёнка: Волосковъ Дементий

Рождение ребёнка
1747

Сын: Волосковъ Савелий

Отец ребёнка: Волосковъ Дементий

Рождение ребёнка
1752

Сын: Волосковъ Василий

Отец ребёнка: Волосковъ Дементий

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