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Риккер Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1955

Отец: Белоногов Иван

Мать: Белоногова Лидия Анисимовна

Рождение ребёнка
06.08.1977

Сын: Риккер Юрий Викторович

Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович

Рождение ребёнка
21.09.1980

Дочь: Риккер Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович

Рождение ребёнка
17.09.1986

Сын: Риккер Максим Викторович

Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович

Рождение ребёнка
09.02.1988

Дочь: Абрамова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович

Рождение ребёнка
05.12.1989

Дочь: Афанасьева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович

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