Риккер Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1955
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1955
Отец: Белоногов Иван
Рождение ребёнка
06.08.1977
Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович
Рождение ребёнка
21.09.1980
Дочь: Риккер Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович
Рождение ребёнка
17.09.1986
Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович
Рождение ребёнка
09.02.1988
Дочь: Абрамова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович
Рождение ребёнка
05.12.1989
Дочь: Афанасьева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Риккер Виктор Готлибович