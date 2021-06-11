Афанасьева Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1989
Отец: Риккер Виктор Готлибович
Мать: Риккер Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Виктория Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Степан Павлович
Отец ребёнка: не указан