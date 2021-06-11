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Афанасьева Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1989

Отец: Риккер Виктор Готлибович

Мать: Риккер Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Виктория Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Степан Павлович

Отец ребёнка: не указан

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