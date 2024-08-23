Кислицина Лепта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислицина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислицина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислицина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1904
Дочь: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно