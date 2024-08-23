Кислицина Лепта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицина Лепта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислицина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислицина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислицина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кислицин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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