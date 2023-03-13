Ильинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Ильина) Настасья
Мать ребёнка: Ильина Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ильина) Авдотья
Мать ребёнка: Ильина Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ильинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Ильина Наталья Лукьянова