Ильинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Наталья Лукьянова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Ильина) Настасья

Мать ребёнка: Ильина Наталья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ильина) Авдотья

Мать ребёнка: Ильина Наталья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ильинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Ильина Наталья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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