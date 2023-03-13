Ильина Наталья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Наталья Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Ильина) Настасья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ильина) Авдотья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ильинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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