Суслов Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Александр Михайлович

Мать: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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