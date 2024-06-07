Суслов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1930

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
10.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна

Смерть
2001

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