Суслов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1930
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
10.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суслова (Зайкова) Елена Яковлевна
Смерть
2001