Чуприков Пётр Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти15.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Чуприков Захар Васильевич
Мать: Матрёна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Чуприкова) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Чуприкова Екатерина Васильевна
Информация с ИВ, метрики нет
Смерть
15.02.1891
от старости