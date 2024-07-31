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Чуприков Пётр Захарович

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

15.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Чуприков Захар Васильевич

Мать: Матрёна Михайловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Параскева Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Чуприкова) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Чуприкова Екатерина Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Информация с ИВ, метрики нет
Смерть
15.02.1891
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости

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