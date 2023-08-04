Марков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Александр Иванович
Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Константин Иванович
Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно