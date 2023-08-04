Марков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Александр Иванович

Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Константин Иванович

Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Маркова Галина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Галина Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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