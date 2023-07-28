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Соколова Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Евстафий Флорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Соколов Александр Евстафьевич

Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.10.1899

Дочь: (Соколова) Анна Евстафьевна

Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1903

Дочь: (Соколова) Елизавета Евстафьевна

Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: (Соколова) Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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