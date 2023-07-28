Соколова Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Соколов Александр Евстафьевич
Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович
Рождение ребёнка
09.10.1899
Дочь: (Соколова) Анна Евстафьевна
Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович
Рождение ребёнка
23.08.1903
Дочь: (Соколова) Елизавета Евстафьевна
Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: (Соколова) Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Соколов Евстафий Флорович
Смерть
Неизвестно