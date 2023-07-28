Соколов Евстафий Флорович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Флор Михайлович
Мать: Феврония Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Соколов Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Соколова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
09.10.1899
Дочь: (Соколова) Анна Евстафьевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
23.08.1903
Дочь: (Соколова) Елизавета Евстафьевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: (Соколова) Мария Евстафьевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно