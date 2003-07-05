Мухаметов Мухамматгали Мухамматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметов Мухамматгали Мухамматович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1897

Дата смерти

23.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1897

Отец: Мухаметов Мухаммат

Мать: Мухаметова Маргупкамал

Рождение ребёнка
03.08.1929

Сын: Мухаметов Тимергади Мухаметгалиевич

Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна

Рождение ребёнка
24.02.1939

Дочь: Абзалетдинова Сария Мухаметгалиевна

Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна

Рождение ребёнка
27.11.1947

Сын: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич

Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметов Фанис Мухамматгалиевич

Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметова Фания Мухамматгалиевна

Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна

Смерть
23.12.1983
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