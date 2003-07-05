Мухаметов Мухамматгали Мухамматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1897
Дата смерти23.12.1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1897
Отец: Мухаметов Мухаммат
Мать: Мухаметова Маргупкамал
Рождение ребёнка
03.08.1929
Сын: Мухаметов Тимергади Мухаметгалиевич
Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна
Рождение ребёнка
24.02.1939
Дочь: Абзалетдинова Сария Мухаметгалиевна
Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна
Рождение ребёнка
27.11.1947
Сын: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич
Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметов Фанис Мухамматгалиевич
Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметова Фания Мухамматгалиевна
Мать ребёнка: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна
Смерть
23.12.1983