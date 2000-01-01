Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1947

Отец: Мухаметов Мухамматгали Мухамматович

Мать: Мухаметова Хаерельназат Хабибулловна

Рождение ребёнка
23.08.1971

Дочь: Мустафина Лариса Азифовна

Мать ребёнка: Мухаметова Рашида Мирсаяповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загирова Алия Азифовна

Мать ребёнка: Мухаметова Рашида Мирсаяповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаяхметова Флорида Азифовна

Мать ребёнка: Мухаметова Рашида Мирсаяповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметова Рашида Мирсаяповна

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