Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1947
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1947
Рождение ребёнка
23.08.1971
Дочь: Мустафина Лариса Азифовна
Мать ребёнка: Мухаметова Рашида Мирсаяповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загирова Алия Азифовна
Мать ребёнка: Мухаметова Рашида Мирсаяповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаяхметова Флорида Азифовна
Мать ребёнка: Мухаметова Рашида Мирсаяповна
Бракосочетание
Неизвестно