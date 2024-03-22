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Боровин Алексей Григорьевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

10.07.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Боровин Григорий Степанович

Мать: Боровина Елена

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Боровина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Наталья

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Боровин Осип Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Боровина Наталья

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Боровина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Боровина Наталья

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
По 1836 ст.

Сын: Боровин Данила Алексеевич

Мать ребёнка: Боровина Наталья

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.03.1836

Дочь: Боровина Мария -дочь Подкидыш Алексеевна

Мать ребёнка: Боровина Наталья

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
В метрике значится "Дочь подкидыш"
Смерть
10.07.1852 ст.
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Написано, что умер от старости в 70 лет отставной казак Алексей Боровин. Но, фактически, получается ему было 64 - 65 лет, по данным ревизских сказок 1812 и 1816 гг.

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