Боровин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смерти10.07.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: Боровин Григорий Степанович
Мать: Боровина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Боровина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровина Наталья
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Боровин Осип Иосиф Алексеевич
Мать ребёнка: Боровина Наталья
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Боровина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Боровина Наталья
Рождение ребёнка
По 1836 ст.
Сын: Боровин Данила Алексеевич
Мать ребёнка: Боровина Наталья
Рождение ребёнка
12.03.1836
Дочь: Боровина Мария -дочь Подкидыш Алексеевна
Мать ребёнка: Боровина Наталья
В метрике значится "Дочь подкидыш"
Смерть
10.07.1852 ст.
Написано, что умер от старости в 70 лет отставной казак Алексей Боровин. Но, фактически, получается ему было 64 - 65 лет, по данным ревизских сказок 1812 и 1816 гг.