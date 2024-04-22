Киприянов-Маркелов-Хлапов (Симеонов) Дмитрий Никитич
Место рождения
Дата рождения25.10.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1887 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Хлапов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна
Рождение ребёнка
19.05.1890 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна
Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1896 ст.
Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.
Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна
Рождение ребёнка
27.12.1899 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1913 ст.
Сын: Хлапова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Анашина Васса (Василиса) Ивановна (Иоанновна)
Рождение ребёнка
13.04.1916 ст.
Сын: Хлапов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анашина Васса (Василиса) Ивановна (Иоанновна)
Смерть
Неизвестно