Киприянов-Маркелов-Хлапов (Симеонов) Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянов-Маркелов-Хлапов (Симеонов) Дмитрий Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.10.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

1865 г.р.
1891 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.

Отец: Киприянов-Хлапов Никита Симеонович

Мать: Киприянова-Кириллова Евдокия Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Жена: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1887 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Хлапов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1890 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1896 ст.

Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.

Дочь: Симеонова-Маркелова-Киприянова-Хлапова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1899 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Флоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Жена: Анашина Васса (Василиса) Ивановна (Иоанновна)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1913 ст.

Сын: Хлапова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Анашина Васса (Василиса) Ивановна (Иоанновна)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1916 ст.

Сын: Хлапов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анашина Васса (Василиса) Ивановна (Иоанновна)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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