Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1880
Муж: Тарасий Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1882
Дочь: Агрипина Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев
Рождение ребёнка
15.01.1885
Сын: Пётр Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Анна Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев
Рождение ребёнка
18.04.1894
Дочь: Анастасия Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев
Рождение ребёнка
22.07.1897
Дочь: Мария Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев
Рождение ребёнка
25.02.1900
Сын: Прокопий Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев
Рождение ребёнка
17.01.1902
Дочь: Анастасия Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев
Смерть
Неизвестно