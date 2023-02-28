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Дарья Васильева

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Тарасий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1882

Дочь: Агрипина Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1885

Сын: Пётр Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Анна Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1894

Дочь: Анастасия Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1897

Дочь: Мария Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Прокопий Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1902

Дочь: Анастасия Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Тимофеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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