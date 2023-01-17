Попов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.07.1903

Дочь: Огнева Ефимия Александровна

Мать ребёнка: Попова Александра Васильевна

Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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