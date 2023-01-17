Попов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.07.1903
Дочь: Огнева Ефимия Александровна
Мать ребёнка: Попова Александра Васильевна
Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно