Попова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.07.1903
Дочь: Огнева Ефимия Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Иванович
Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопадо Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.05.1957
Кировск, город Кировск, Мурманская область