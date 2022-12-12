Попова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.07.1903

Дочь: Огнева Ефимия Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Иванович

Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопадо Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.05.1957
Кировск, город Кировск, Мурманская область
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