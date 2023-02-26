Капшукова Мария Иванова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1885
Сын: Капшуков (каптуков) Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
19.07.1888
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
24.02.1890
Дочь: Елданова Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
05.06.1892
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ермолай Фёдоров
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
27.08.1894
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
07.09.1899
Дочь: Елизавета Фёдорова
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
29.06.1902
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)
Смерть
Неизвестно