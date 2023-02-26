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Капшукова Мария Иванова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1884

Муж: Капшуров Фёдор (Егоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1885

Сын: Капшуков (каптуков) Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1888

Сын: Капшуров Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1890

Дочь: Елданова Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1892

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ермолай Фёдоров

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Капшуров Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1899

Дочь: Елизавета Фёдорова

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Капшуков Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Капшуров Фёдор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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